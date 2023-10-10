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Девушка, впавшая в кому после сеанса тату, умерла в петербургской больнице
Сегодня, 15:57
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Девушка, впавшая в кому после сеанса тату, умерла в петербургской больнице

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Врачи боролись за жизнь пациентки в течение недели, но, к сожалению, спасти ее не удалось.

В Петербурге молодая девушка скончалась после того, как во время сеанса татуировки пережила клиническую смерть. Инцидент произошел 2 июня, когда 24-летняя модель обратилась к мастеру, чтобы сделать татуировку у себя дома. Девушка попросила использовать обезболивающее, но вскоре после его введения ей стало плохо.

Бригада скорой помощи доставила девушку в реанимацию в состоянии клинической смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Врачи боролись за жизнь пациентки в течение недели, но, к сожалению, спасти ее не удалось.

Ранее мы сообщили о том, что четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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