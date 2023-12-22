Петербурженка перенесла клиническую смерть после домашнего сеанса татуировки

Предварительный диагноз врачей – отравление препаратом, который использовался для обезболивания.

Домашний сеанс татуировки привел к клинической смерти и госпитализации 24-летней жительницы Петербурга. По информации Piter.TV, инцидент произошел вечером 2 июня: девушку, проживающую на Владимирском проспекте, доставили в Мариинскую больницу после потери сознания.

Предварительный диагноз врачей – отравление препаратом, который использовался для обезболивания. Пострадавшая находилась в состоянии клинической смерти и была доставлена в больницу, где ее поместили в неврологическую реанимацию.

Известно, что это не первая татуировка у девушки.

Ранее мы сообщили о том, что на Кушелевской дороге полуторагодовалая девочка отравилась автомобильным ароматизатором.

Фото: Piter.TV