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На Кушелевской дороге полуторагодовалая девочка отравилась автомобильным ароматизатором
Сегодня, 10:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Кушелевской дороге полуторагодовалая девочка отравилась автомобильным ароматизатором

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Состояние девочки тяжёлое, она помещена в реанимацию.

В Калининском районе Петербурга маленькая девочка попала в реанимацию, попробовав на вкус автомобильный ароматизатор. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 28 мая из своей квартиры на Кушелевской дороге в больницу была доставлена полуторагодовалая девочка. По недосмотру отца малышка выпила содержимое автомобильного ароматизатора.

Состояние девочки тяжёлое, она помещена в реанимацию. Семья полная, благополучная, на учёте в ОДН не состоит.

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Фото: unsplash

Теги: ароматизатор, отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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