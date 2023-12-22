На Кушелевской дороге полуторагодовалая девочка отравилась автомобильным ароматизатором

Состояние девочки тяжёлое, она помещена в реанимацию.

В Калининском районе Петербурга маленькая девочка попала в реанимацию, попробовав на вкус автомобильный ароматизатор. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 28 мая из своей квартиры на Кушелевской дороге в больницу была доставлена полуторагодовалая девочка. По недосмотру отца малышка выпила содержимое автомобильного ароматизатора.

Состояние девочки тяжёлое, она помещена в реанимацию. Семья полная, благополучная, на учёте в ОДН не состоит.

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Фото: unsplash