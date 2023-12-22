В Стрельне школьник погиб, надышавшись газом

Подросток в школе характеризовался удовлетворительно, состоял на учёте в отделе по делам несовершеннолетних.

В Стрельне подросток умер, надышавшись газом. Об этом стало известно Piter.tv.

Четверо приятелей 28 мая гуляли по посёлку, курили сигареты и вейпы. Один из них предложил приобрести ещё и заправку для зажигалок, чтобы подышать её. Один из подростков дышал газом на протяжении часа. Вскоре 15-летнему юноше стало плохо, друзья отвели его к дому на Санкт-Петербургском шоссе. У парадной подросток перестал подавать признаки жизни. Приехавшие врачи уже только констатировали смерть.

Подросток в школе характеризовался удовлетворительно, состоял на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. По факту случившегося проводится проверка.

Обращаем ваше внимание на то, что, если дышать газом, который является токсичным или ядовитым, это может привести к серьезным последствиям для здоровья. Многие ядовитые газы могут вызывать проблемы с дыханием, раздражение глаз и кожи, головокружение, тошноту и рвоту. В некоторых случаях они могут вызвать остановку сердца или удушье!

В 2023 году подростки в Петербурге совершили более 400 преступлений.

Фото: Piter.tv