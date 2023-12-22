После госпитализации петербурженки при нанесении татуажа возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту несоблюдения правил безопасности при нанесении татуажа жительнице Петербурга. Об этом 3 мая сообщили в региональном ГСУ СК РФ.
Следствие установило, что 2 июня в одной из квартир в доме по Владимирскому проспекту неустановленный мастер оказал услугу по нанесению татуажа 24-летней девушке. В результате введения инъекции, предположительно, с обезболивающим эффектом, она была доставлена в больницу с отравлением.
По данному факту следственным отделом по Центральному району ГСУ СК РФ по Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Выполняется комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
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Фото: Piter.TV
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