После госпитализации петербурженки при нанесении татуажа возбуждено уголовное дело

В результате введения инъекции, предположительно, с обезболивающим эффектом, она была доставлена в больницу с отравлением.

Возбуждено уголовное дело по факту несоблюдения правил безопасности при нанесении татуажа жительнице Петербурга. Об этом 3 мая сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

Следствие установило, что 2 июня в одной из квартир в доме по Владимирскому проспекту неустановленный мастер оказал услугу по нанесению татуажа 24-летней девушке. В результате введения инъекции, предположительно, с обезболивающим эффектом, она была доставлена в больницу с отравлением.

По данному факту следственным отделом по Центральному району ГСУ СК РФ по Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Выполняется комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Фото: Piter.TV