В Петербурге подросток перекусил бутербродом и попал в реанимацию

На данный момент несовершеннолетний пациент помещен в реанимацию в тяжелом состоянии.

В Петербурге 16-летний подросток попал в реанимацию после завтрака бутербродом. Об этом 26 мая пишет "Фонтанка".

Школьника госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу №5 имени Н. Ф. Филатова накануне вечером. Предварительный диагноз – отравление неизвестным веществом. Известно, что в 12:00 вчера, 25 мая, подросток съел дома бутерброд. Спустя время он сел в автомобиль к родственникам, где у него сильно заболел живот.

На данный момент несовершеннолетний пациент помещен в реанимацию в тяжелом состоянии. Подробности уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге школьница попала в реанимацию после курения вейпа.

Фото: Piter.TV