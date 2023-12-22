В Петербурге школьница попала в реанимацию после курения вейпа

Подробности инцидента уточняются.

На севере Петербурга с 15-летней школьницей произошёл несчастный случай: как стало известно Piter.TV, девочка попала в реанимацию после курения вейпа.

Установлено, что девочка-подросток проживает с семьей в микрорайоне Шувалово-Озерки. Она начала вести себя странно ночью, проявляя необъяснимые эмоциональные колебания от веселья до злости.

Диагноз врачей – подозрение на острое ингаляционное отравление неизвестным психотропным веществом, состояние пострадавшей оценили как тяжелое. Подробности инцидента уточняются. Ранее девочка не привлекала внимания социальных служб или правоохранительных органов.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец под психотропами совершал непотребства на детской площадке на Дыбенко.

Фото: Piter.TV