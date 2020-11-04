В туалете детской больницы в Петербурге нашли тело девятиклассника

Семья погибшего на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

В Детской городской клинической больнице № 5 имени Н. Ф. Филатова нашли тело девятиклассника. Об этом пишет 78.ru.

Известно, что 15-летнего подростка госпитализировали в медицинское учреждение 3 сентября с отравлением корвалолом после ссоры с девушкой в состоянии средней степени тяжести. К юноше в палату зашла медсестра для того, чтобы поставить капельницу, однако не обнаружила его. Позже его нашли в туалете процедурного кабинета без признаков жизни. Врачи пытались реанимировать школьника, однако спасти его не удалось.

Семья погибшего на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: на проспекте Героев водительница Hyundai сбила девятиклассника на электросамокате.

Фото: Piter.TV