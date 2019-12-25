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Детская больница №5 полностью перепрофилирована под пациентов с коронавирусом
Сегодня, 19:43
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smirenny

Детская больница №5 полностью перепрофилирована под пациентов с коронавирусом

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В больнице развернули 560 коек.

В среду, 4 ноября, детская больница №5 имени Филатова полностью перешла на прием больных с коронавирусом, сообщили в Комитете по здравоохранению. 

Кроме пациентов с COVID-19, будут принимать больных другими видами ОРВИ. В ней развернули 560 коек, отмечается что  к действовавшим 362 койкам добавились еще 198. Оказание плановой помощи приостановили. 

Сейчас в больнице занято 348 мест. За все время пандемии, с 1 марта, учреждение приняло 965 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Ранее мы писали, что коронавирусных пациентов станут выписывать до получения отрицательного теста.

Фото: Piter.TV

Теги: детская больница имени филатова, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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