Детская больница №5 полностью перепрофилирована под пациентов с коронавирусом

В больнице развернули 560 коек.

В среду, 4 ноября, детская больница №5 имени Филатова полностью перешла на прием больных с коронавирусом, сообщили в Комитете по здравоохранению.

Кроме пациентов с COVID-19, будут принимать больных другими видами ОРВИ. В ней развернули 560 коек, отмечается что к действовавшим 362 койкам добавились еще 198. Оказание плановой помощи приостановили.

Сейчас в больнице занято 348 мест. За все время пандемии, с 1 марта, учреждение приняло 965 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Ранее мы писали, что коронавирусных пациентов станут выписывать до получения отрицательного теста.

Фото: Piter.TV