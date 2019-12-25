Коронавирусных пациентов станут выписывать до получения отрицательного теста

Пациент обязан будет соблюдать режим самоизоляции.

Выписывать пациентов из клиник можно будет до получения отрицательных тестов на коронавирус. Временные методические рекомендации Минздрава РФ накануне прокомментировали в комитете по здравоохранению Петербурга.

Это может произойти в том случае, если у пациента 18 лет и старше наблюдается стойкое улучшение клинической картины, температура тела ниже 37,5, отсутствуют признаки нарастания дыхательной недостаточности при SpO2 на воздухе ≥ 95. Также необходимо, что уровень лейкоцитов в крови был больше 3,0*109 /л.

При выписке пациента до получения двух отрицательных результатов ПЦР его должны транспортировать особым образом. Водитель и сопровождающий медработник должны быть в полной экипировке из средств индивидуальной защиты. Пациент должен соблюдать режим самоизоляции до получения двух отрицательных тестов.



Если пациент не может самоизолироваться, то необходимо рассмотреть вопрос о его переводе в обсерватор или другую организацию.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургским медработникам от 18 до 60 лет сделают прививку от COVID-19 в первую очередь.

Фото: Piter.TV