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Коронавирусных пациентов станут выписывать до получения отрицательного теста
Сегодня, 16:48
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nadezhda_sib

Коронавирусных пациентов станут выписывать до получения отрицательного теста

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Пациент обязан будет соблюдать режим самоизоляции.

Выписывать пациентов из клиник можно будет до получения отрицательных тестов на коронавирус. Временные методические рекомендации Минздрава РФ накануне прокомментировали в комитете по здравоохранению Петербурга. 

Это может произойти в том случае, если у пациента 18 лет и старше наблюдается стойкое улучшение клинической картины, температура тела ниже 37,5, отсутствуют признаки нарастания дыхательной недостаточности при SpO2 на воздухе ≥ 95. Также необходимо, что уровень лейкоцитов в крови был больше 3,0*109 /л.

При выписке пациента до получения двух отрицательных результатов ПЦР его должны транспортировать особым образом. Водитель и сопровождающий медработник должны быть в полной экипировке из средств индивидуальной защиты. Пациент должен соблюдать режим самоизоляции до получения двух отрицательных тестов. 

Если пациент не может самоизолироваться, то необходимо рассмотреть вопрос о его переводе в обсерватор или другую организацию. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургским медработникам от 18 до 60 лет сделают прививку от COVID-19 в первую очередь. 

Фото: Piter.TV

Теги: выписка, пациент, самоизоляция, стационар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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