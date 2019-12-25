Петербургским медработникам от 18 до 60 лет сделают прививку от COVID-19 в первую очередь

В распоряжении об организации вакцинации ничего не говорится о простых гражданах.

Комитет по здравоохранению Петербурга определил, кто будет в первую очередь получать вакцину от коронавируса. Ими станут медики, у которых нет антител. Соответствующий документ был опубликован 3-го ноября на сайте Смольного.

Вакцинации подлежат медработники медицинских государственных и негосударственных учреждений от 18 до 60 лет, которые оказывают первично медико-санитарную помощь на дому, специализированную медицинскую помощь и скорую медицинскую помощь, принимающие непосредственное участие в оказании помощи пациентам с подозрением на коронавирус или установленным диагнозом COVID-19. По результатам серологического исследования у них не должно быть антител к вирусной инфекции, а также должен быть отрицательный тест на SARS-CoV-2.

Списки медработников, которые подходят под эти критерии, должны быть направлены в ГБУЗ "Городская больница №40" и отделение №69 детской городской поликлиники №68. За ежемесячной отчетностью о вакцинации будет следить больница им. Боткина.

Накануне комздрав рассказал, сколько в Петербурге свободных коек для коронавирусных больных.

Фото: Piter.TV