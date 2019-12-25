Комздрав рассказал, сколько в Петербурге свободных коек для коронавирусных больных

Всего развернуто 7 913 коек.

На сегодняшний день в Петербурге для коронавирусных больных развёрнуто 7 913 коек. Об этом сообщил Комздрав.

Из 7913 коек свободными остаются 1 475, то есть 18,6%. Всего в Петербурге людей с коронавирусом принимают два детских и 16 взрослых стационаров.

В частности, в Детской больнице № 5 развернуты 362 койки, в Психиатрической больнице №1 – 250 коек, в Психиатрической больнице №3 – 200 коек и столько же коек в Первом меде.

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 944 человека.

Фото: Piter.TV