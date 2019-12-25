В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 944 человека

Из городских стационаров выписали 484 человека.

За последние сутки в России подтвердили 18 648 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 4 421 (23,7%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 944 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 141. За последние сутки подтверждена смерть 355 пациентов. В Петербурге подтвердили 59 смертей от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 15 331 человека, в том числе 484 человека в Петербурге и 95 – в Ленинградской области.

В петербургском крематории насчитали больше смертей от коронавируса.

Фото: Piter.tv