В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 944 человека

За последние сутки в России подтвердили 18 648 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 4 421 (23,7%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
В Петербурге выявили 944 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 141. За последние сутки подтверждена смерть 355 пациентов. В Петербурге подтвердили 59 смертей от COVID-19.
За последние сутки из больниц выписали 15 331 человека, в том числе 484 человека в Петербурге и 95 – в Ленинградской области.
В петербургском крематории насчитали больше смертей от коронавируса.
Фото: Piter.tv
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