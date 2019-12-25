В петербургском крематории насчитали больше смертей от коронавируса

В официальной статистике иные данные.

Когда в Петербурге официально сообщали о 3 умерших за сутки, в городском крематории сжигали 30 тел с пометкой COVID+. В распоряжении "Фонтанки" оказался документ, в котором по дням зафиксированы будни второго "коронавирусного" корпуса на Шафировском.

В распоряжении журналистов оказалась книга в синей обложке — "Журнал учета актов проведения кремаций тел умерших (погибших), зараженных новой коронавирусной инфекцией". В ней значилось, что в период с 14 апреля по 27 октября сожгли 5868 тел, которые шли с пометкой COVID+. По официальным данным – 3674 летальных исхода от коронавируса, то есть разница более чем в 2000 человек.

Когда смертность в Петербурге начала расти, была создана летальная комиссия из 11 человек. Эти люди и решают: умер пациент от коронавируса или от других причин. В мае комиссия признавала ковидными только половину рассмотренных случаев.

С 3 июня была изменена методика подсчета смертности от COVID-19: случаи, признанные летальной комиссией, объединили с медсвидетельствами патологоанатомов.

Как рассказали "Фонтанке" в крематории, путь тела начинается с розового талона, где указаны ФИО, дата и время ритуала, регистрационный номер. С апреля на талонах появилась пометка "закр+". Это означала, что у умершего был коронавирус, открывать гроб и устраивать прощания запрещено. После этого каждый день от руки данные умерших вносят в специальный "Журнал учета актов проведения кремации тел умерших (погибших), инфицированных COVID-19". В ней содержатся имена всех, кто умер в Петербурге с ковидом и был кремирован во втором производственном цехе. При этом в городе кремировали людей и с подозрением на COVID-19, но на обложке четко значится "инфицированных COVID-19".

Записи в журнале начинаются с 12 апреля. К 30 апреля кремировали 220 умерших, зараженных коронавирусом. Затем объемы работы второго корпуса начали расти.

Последний документ, с которым удалось ознакомиться "Фонтанке", — отдельный акт о кремации тел от 27 октября, на нем стоит порядковый номер 5868. По данным оперативного штаба — на 27 октября в городе 3674 скончавшихся от коронавируса.

Статистика петербургского крематория говорит о том, что официальные данные городского оперативного штаба по смертности в мае и июне занижены. При этом нельзя утверждать, что абсолютно все кремированные во втором цехе скончались от коронавируса.

Петербуржцы увидят детальную статистику по COVID-19 не раньше марта.

Фото: Piter.tv