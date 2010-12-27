В Петербурге двухлетняя девочка отравилась каплями для носа

Малышку привезли в Детскую больницу № 5 имени Филатова 30 октября в девять вечера.

В Московском районе двухлетняя девочка отравилась каплями от насморка. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Малышку привезли в Детскую больницу № 5 имени Филатова 30 октября в девять вечера. Ребенок был в состоянии средней степени тяжести.

По информации правоохранительных органов, девочка жила с родителями в квартире на Дунайском проспекте. Около полудня мать закапала ребенку большую дозу "Називина". Передозировка этим препаратом может вызвать нарушение сердечного ритма, повышение давления, тошноту и одышку.

Ранее сообщалось, что в Омской области женщина родила у кассы супермаркета.

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