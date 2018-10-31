В Омской области женщина родила у кассы супермаркета

Сотрудникам магазина пришлось принимать роды. В сети опубликованы кадры с камеры наблюдения.

В Называевске Омской области женщина родила ребенка у кассы супермаркета.

В сети опубликованы кадры с камеры наблюдения в магазине. Когда женщина находилась у кассы и собиралась расплачиваться за товар, у нее неожиданно начались схватки. Сотрудники магазина вызвали "скорую", а затем оказали помощь медикам. Ребенок родился быстро, его укутали в полотенце, которая одна из продавщиц взяла с витрины. Малыш родился крепким и здоровым с весом 3600. Назвали мальчика Иваном. Затем маму с малышом доставили в больницу.

Как выяснилось позднее, для женщины это 6 роды.

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Видео: ВК, НГС55, Омск