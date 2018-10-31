В Москве девушка упала с 3 этажа ТЦ на другую девушку внизу

Накануне вечером, 30 октября, девушка слетела вниз с фудкорта ТЦ "Хорошо" вниз.
Очевидцы сняли момент падения девушки. Молодые люди, снимавшие видео, говорят за кадром, что девушка легла на перила и о том, что охраннику безразлично на действия девушки. После этого девушка падает вниз и запись прекращается. Как выяснилось, при падении девушка упала на другую девушку, которая была внизу. Обе с тяжелыми травмами госпитализированы в больницу.
По данному факту следственные органы ведут проверку, разбираясь в обстоятельствах произошедшего.
Ранее Piter.TV публиковал видео с моментом нападения львицы на 4-летнюю девочку в Краснодарском крае.
Видео: Mash
Фото: ВК