В Москве девушка упала с 3 этажа ТЦ на другую девушку внизу

В сети опубликовано видео момента падения девушки в торговом центре.

Накануне вечером, 30 октября, девушка слетела вниз с фудкорта ТЦ "Хорошо" вниз.

Очевидцы сняли момент падения девушки. Молодые люди, снимавшие видео, говорят за кадром, что девушка легла на перила и о том, что охраннику безразлично на действия девушки. После этого девушка падает вниз и запись прекращается. Как выяснилось, при падении девушка упала на другую девушку, которая была внизу. Обе с тяжелыми травмами госпитализированы в больницу.

По данному факту следственные органы ведут проверку, разбираясь в обстоятельствах произошедшего.

Ранее Piter.TV публиковал видео с моментом нападения львицы на 4-летнюю девочку в Краснодарском крае.

Видео: Mash

Фото: ВК