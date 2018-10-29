Львица из цирка шапито искусала 4-летнюю девочку

В сети опубликовано видео с моментом нападения хищника на ребенка.

На Кубани в селе Успенское во время выступления львица набросилась на ребенка и искусала голову.

Во время номера с хищниками ребенок подошел к ограждению и в какой-то момент проломил его и набросился на 4-летнюю девочку. Ребенка с серьезными ранами госпитализировали. Сейчас она находится в больнице Краснодара. Врачи сообщают, что жизни ребенка ничего не угрожает, но на лице останутся шрамы.

Известный дрессировщик Эдуард Запашный назвал виновных этого страшного происшествия.

Считаю, что вина полностью лежит прежде всего на владельце и директоре этого шапито("Рога и Копыта"),на самом дрессировщике и взрослом, который сопровождал этого ребёнка и отпустил его от себя находясь на первом ряду!!! Эдуард Запашный

Видео: Instagram/Эдуард Запашный