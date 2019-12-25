Упавшая с четвертого этажа на Стахановцев незнакомка умерла в больнице

Пострадавшая скончалась спустя пару часов после происшествия.

В понедельник, 24 августа, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Александровской больницы. Медики рассказали о госпитализации неизвестной женщины 40 лет, которая упала с высоты четвертого этажа. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Незнакомку без сознания обнаружили возле дома на улице Стахановцев. Около 12:40 ее доставили в больницу. Врачи боролись за жизнь пострадавшей, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. В 14:20 пациентка скончалась. Останки направили в морг медицинского учреждения.

Ранее мы писали, что петербуржец до смерти забил мать табуреткой и спрятал ее тело в ковре на балконе.

Фото: Piter.TV