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Петербуржец до смерти забил мать табуреткой и спрятал ее тело в ковре на балконе
Сегодня, 8:59
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Alena_Zinovieva

Петербуржец до смерти забил мать табуреткой и спрятал ее тело в ковре на балконе

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О пропаже женщины заявила ее дочь.

В понедельник, 24 августа, в полицию Петербурга обратилась женщина и заявила о пропаже своей пожилой матери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Пенсионерка проживала в квартире на улице Корнея Чуковского. Прибывшие по указанному адресу стражи порядка обнаружили на балконе труп женщины, завернутый в ковер. На теле имелась закрытая черепно-мозговая травма.

По подозрению в совершении преступления задержали сына убитой. В момент обыска он находился в квартире матери.

По версии следствия, петербуржец поссорился с матерью, ударил ее табуреткой по голове. От полученных травм пенсионерка скончалась. По факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербуржцы сообщили, что в доме у метро "Удельная" убили человека.

Фото: pixabay.com

Теги: расправа, ссора, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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