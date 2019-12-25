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Петербуржцы сообщили, что в доме у метро "Удельная" убили человека
Сегодня, 21:56
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smirenny

Петербуржцы сообщили, что в доме у метро "Удельная" убили человека

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На место прибыли спецслужбы.

Вечером в воскресенье, 23 августа, петербуржец поделился в соцсетях новостью, что на Удельной произошло убийство в одной из парадных дома. 

На место прибыли полицейские, однако достоверной информации о случившемся нет. В комментариях под опубликованными кадрами петербуржцы возмутились.

Это похоже не Удельная, а улица Репищева

отметил комментатор. 

Может он сам умер! Откуда такая уверенность, что убили!?

спросил у очевидца горожанин.

Ранее мы писали, что неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку в районе Разметелево.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: происшествие, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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