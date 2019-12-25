Петербуржцы сообщили, что в доме у метро "Удельная" убили человека

Вечером в воскресенье, 23 августа, петербуржец поделился в соцсетях новостью, что на Удельной произошло убийство в одной из парадных дома.
На место прибыли полицейские, однако достоверной информации о случившемся нет. В комментариях под опубликованными кадрами петербуржцы возмутились.
Это похоже не Удельная, а улица Репищева
отметил комментатор.
Может он сам умер! Откуда такая уверенность, что убили!?
спросил у очевидца горожанин.
Ранее мы писали, что неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку в районе Разметелево.
Фото: vk.com/spb_today
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