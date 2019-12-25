Петербуржцы сообщили, что в доме у метро "Удельная" убили человека

На место прибыли спецслужбы.

Вечером в воскресенье, 23 августа, петербуржец поделился в соцсетях новостью, что на Удельной произошло убийство в одной из парадных дома.

На место прибыли полицейские, однако достоверной информации о случившемся нет. В комментариях под опубликованными кадрами петербуржцы возмутились.

Это похоже не Удельная, а улица Репищева отметил комментатор. Может он сам умер! Откуда такая уверенность, что убили!? спросил у очевидца горожанин.

Ранее мы писали, что неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку в районе Разметелево.

Фото: vk.com/spb_today