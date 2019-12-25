Неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку в районе Разметелево

Происшествие произошло вечером в субботу.

Как стало известно редакции Piter.TV от источника в правоохранительных органах, 22 августа около пяти часов вечера в районе деревни Разметелево, на 15-летнюю девушку напал неизвестный мужчина лет 35-40.

Девочка сообщила, что шла на маршрутку №801 через поле, где заметила насильника. Мужчина остановил девочку и силой заставил совершить половой акт. В момент, когда преступник попытался затащить потерпевшую в канаву, девочке удалось оттолкнуть мужчину и убежать.

В распоряжение редакции попал фоторобот насильника.

В полицию обратилась мама девочки.

Ранее мы писали, что уроженец Кыргызстана два года насиловал в Петербурге свою 15-летнюю дочь.

Фото: pixabay; Piter.TV