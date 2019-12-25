Уроженец Кыргызстана два года насиловал в Петербурге свою 15-летнюю дочь

О страданиях девочки сообщила в полицию замдиректора школы, где учится подросток.

В пятницу, 21 августа, в полицию обратилась петербурженка, работающая замдиректора по воспитательной работе в одной из городских школ. Женщина рассказала, что она из ее учениц подвергалась насилию со стороны своего отца. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Замдиректора заверила, что 15-летняя девочка на протяжении двух лет неоднократно становилась сексуальной жертвой 39-летнего отца. В полиции возбудили уголовное дело, вечером того же дня по подозрению в насилии задержали гражданина Кыргызстана, временно зарегистрированного в Петербурге. Насильника поместили в изолятор, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, что в Москве школьник более полугода делал таксисту интимный массаж.

Фото: pixabay