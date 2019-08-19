Женщина упала с высоты на Дунайском проспекте в Петербурге

В четверг, 31 декабря, на Дунайском проспекте в Петербурге произошла трагедия, сообщил корреспондент издания "Невские новости".
Тело обнаружили у дома №36. По предварительным данным, девушка сорвалась с окна 11 этажа. Отмечается, что на вид погибшей около 35 лет. Корреспондент издания уточнил, что погибшая была в верней одежде. Достоверной информации о случившемся от правоохранительных органов пока нет.
Ранее мы писали, что на Московском проспекте произошло массовое ДТП.
Фото: "Невские новости"
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