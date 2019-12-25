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На Московском проспекте произошло массовое ДТП
Сегодня, 17:00
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smirenny

На Московском проспекте произошло массовое ДТП

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Очевидцы поделились фотографиями с места происшествия.

Днем в четверг, 31 декабря, петербуржцы сообщили в соцсетях о массовой аварии, которая произошла на Московском проспекте. Свидетели отметили, что ДТП случилось у магазина "О"кей". 

Водитель BMW устроил замес и протаранил 2 других машины на ровном месте

уточнил очевидец. 

Свидетели рассказали, что у водителя начался приступ эпилепсии. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции, спасатели и карета скорой помощи. Достоверной информации о пострадавших пока нет.

Ранее мы писали, что мужчина в Петербурге открыл огонь, когда его машину пнули.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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