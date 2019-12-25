На Московском проспекте произошло массовое ДТП

Очевидцы поделились фотографиями с места происшествия.

Днем в четверг, 31 декабря, петербуржцы сообщили в соцсетях о массовой аварии, которая произошла на Московском проспекте. Свидетели отметили, что ДТП случилось у магазина "О"кей".

Водитель BMW устроил замес и протаранил 2 других машины на ровном месте уточнил очевидец.

Свидетели рассказали, что у водителя начался приступ эпилепсии. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции, спасатели и карета скорой помощи. Достоверной информации о пострадавших пока нет.

Ранее мы писали, что мужчина в Петербурге открыл огонь, когда его машину пнули.

Фото: vk.com/spb_today