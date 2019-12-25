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Мужчина в Петербурге открыл огонь, когда его машину пнули
Сегодня, 9:38
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IRINA_CHALKINA

Мужчина в Петербурге открыл огонь, когда его машину пнули

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Подозреваемого задержали на месте преступления.

В Петербурге водитель автомобиля выстрелил в оппонента после того, как тот пнул его "железного коня". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Как оказалось, 42-летний нетрезвый петербуржец пнул автомобиль, который принадлежал 29-летнему водителю. В итоге владелец несколько раз выстрелил в обидчика аэрозольный пистолет.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП на Петергофском шоссе.

Фото: pixabay

Теги: дорожное происшествие, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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