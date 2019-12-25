Мужчина в Петербурге открыл огонь, когда его машину пнули

Подозреваемого задержали на месте преступления.

В Петербурге водитель автомобиля выстрелил в оппонента после того, как тот пнул его "железного коня". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Как оказалось, 42-летний нетрезвый петербуржец пнул автомобиль, который принадлежал 29-летнему водителю. В итоге владелец несколько раз выстрелил в обидчика аэрозольный пистолет.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП на Петергофском шоссе.

Фото: pixabay