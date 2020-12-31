Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП на Петергофском шоссе

Авария "собрала" три автомобиля.

Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП на Петергофском шоссе. Оно произошло вечером 30-го декабря. Предполагаемый виновник аварии был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Полиция установила, что в 19-м часу 45-летний водитель ехал на "Киа" по дороге на ЛЭМЗ в сторону Петергофского шоссе. Он не справился с управлением и столкнулся с "Пежо", которое двигалось с ним в одном направлении. В результате этого "Киа" выехала на "встречку" и врезалась в "Фольксваген".

В ДТП скончался пассажир виновника аварии, на вид мужчине было около 50 лет. Еще один пассажир получил различные травмы, его госпитализировали в Городскую больницу №26 в крайне тяжелом состоянии. Самого водителя также обследовали медики.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Видео: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Алексей Иванович