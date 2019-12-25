Человек погиб в лобовом столкновении автомобилей в Красносельском районе

Возле разбитых машин свидетели случившегося заметили труп, накрытый тканью.

В среду, 30 декабря, в Красносельском районе произошло смертельное столкновение двух легковушек. Об этом сообщили очевидцы группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел в промзоне на Петергофском шоссе. Во время столкновения погиб один человек. Очевидцы заметили на месте происшествия труп, накрытый тканью.

О других пострадавших пока не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что на Днепропетровской улице столкнулись две иномарки.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/вк