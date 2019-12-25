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Человек погиб в лобовом столкновении автомобилей в Красносельском районе
Сегодня, 9:18
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IRINA_CHALKINA

Человек погиб в лобовом столкновении автомобилей в Красносельском районе

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Возле разбитых машин свидетели случившегося заметили труп, накрытый тканью.

В среду, 30 декабря, в Красносельском районе произошло смертельное столкновение двух легковушек. Об этом сообщили очевидцы группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел в промзоне на Петергофском шоссе. Во время столкновения погиб один человек. Очевидцы заметили на месте происшествия труп, накрытый тканью.

О других пострадавших пока не сообщается. 

Ранее мы сообщали о том, что на Днепропетровской улице столкнулись две иномарки.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/вк

Теги: красносельский район, петергофское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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