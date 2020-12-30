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На Днепропетровской улице столкнулись две иномарки

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В Петербурге произошла очередная авария из-за невнимательности водителей.

Вечером в среду, 30 декабря, на перекрестке Днепропетровской улицы и набережной Обводного канала столкнулись "Киа" и "Фольксваген", сообщил источник в правоохранительных органах. 

На место прибыла карета скорой помощи: троих осмотрели, девушку 27 лет госпитализировали на Будапештскую, 3, с травами средней степени тяжести. На видеозаписи с камер наблюдения, которые попали в редакцию Piter.TV, видно, как водитель пересекает перекресток в тот момент, когда встречный автомобиль также на большой скорости движется прямо. На кадрах не видно, какой сигнал светофора горит, и кто виноват в аварии, трудно судить. Однако есть все основания полагать, что очередная авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима и невнимательности. 

Ранее мы писали, что на Петроградке с эвакуатора съехала машина.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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