На Петроградке с эвакуатора съехала машина

Автомобиль проехался "носом" по асфальту.

Около двух часов дня в среду, 30 декабря, на перекрестке Малого проспекта Петроградской стороны и Пионерской улицы с эвакуатора съехала машина. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

На видео заметно, как при повороте направо с эвакуатора съезжает вниз автомобиль-нарушитель. Совсем с площадки машина не падает, но упирается "носом" в асфальт и в таком положении тащится еще несколько секунд, пока эвакуатор не остановился. Разбираться с проблемой водитель эвакуатора вышел только спустя пару метров.

Ранее на Piter.TV: Суд вынес приговор по делу о ДТП на Гостилицком шоссе, после которого не выжил военный.

Видео: Piter.TV