В Петербурге "Ленфильм" начинает съемки фильма "Ганди молчал по субботам"

Киностудия "Ленфильм" начинает съемки драмы с элементами комедии "Ганди молчал по субботам". Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский 23 сентября.
Этот фильм снимается по одноименной пьесе Анастасии Букреевой, в главных ролях – Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова. Ожидается, что в широкий прокат картина выйдет в 2025 году.
"Ганди молчал по субботам" – история о том, что настоящим домом является человек, находящийся рядом. Съемки проходят на Васильевском и Петроградском островах, центральных улицах и во дворах города.
Но зрителей ожидает путешествие не только по парадному Петербургу, но и по его темной стороне – заброшкам, окраинам и подземным переходам.
Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге упал снимавший фильм беспилотник.
Фото: Telegram / Пиотровский Online
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