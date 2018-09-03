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В Петербурге "Ленфильм" начинает съемки фильма "Ганди молчал по субботам"
Сегодня, 11:54
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В Петербурге "Ленфильм" начинает съемки фильма "Ганди молчал по субботам"

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Этот фильм снимается по одноименной пьесе Анастасии Букреевой, в главных ролях – Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова.

Киностудия "Ленфильм" начинает съемки драмы с элементами комедии "Ганди молчал по субботам". Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский 23 сентября. 

Этот фильм снимается по одноименной пьесе Анастасии Букреевой, в главных ролях – Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова. Ожидается, что в широкий прокат картина выйдет в 2025 году. 

"Ганди молчал по субботам" – история о том, что настоящим домом является человек, находящийся рядом. Съемки проходят на Васильевском и Петроградском островах, центральных улицах и во дворах города. 

Но зрителей ожидает путешествие не только по парадному Петербургу, но и по его темной стороне – заброшкам, окраинам и подземным переходам.

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге упал снимавший фильм беспилотник. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: васильевский остров, петроградская сторона, съемки фильма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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