Суд вынес приговор по делу о ДТП на Гостилицком шоссе, после которого не выжил военный

Всего в аварии пострадали четыре человека.

В Петербурге 224 гарнизонный военный суд огласил приговор рядовому Герману Левченко, признанного виновным в смертельном ДТП. Трагедия произошла 6 мая этого года на автодороге "Петергоф-Кейкино" Ломоносовского района Ленобласти.

Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, в тот день управляющий "Ладой Калиной" Левченко ехал в направлении деревни Гостилицы, перевозя в машине еще четверых пассажиров. На седьмом километре дороге водитель не убедился в безопасности поворота налево и не уступил путь "Лэнд Роверу", двигавшемуся прямо со встречного направления. Машины столкнулись, все пассажиры "Лады Калины" получили тяжкий вред здоровью, один из мужчин скончался спустя менее двух недель в военно-медицинской академии имени Кирова.

Левченко вину не признал и пояснил, что в тот день ему и четырем другим военным поручили поехать на войсковое стрельбище у той злополучной автодороги на хозяйственные работы. Во время поворота налево произошел удар, и водитель потерял сознание, поэтому больше ничего не помнит, а до начала поворота Левченко не видел других автомобилей. Виновником ДТП мужчина посчитал "Лэнд Ровер" и его превышенную скорость.

Военный суд отправил Левченко на 2,5 года в колонию-поселение и запретил управлять транспортными средствами в течение двух лет.

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Фото: Дорожный инспектор / "ВКонтакте"