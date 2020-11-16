Видео: каршеринг разбился после "встречи" с маршруткой на Большом Сампсониевском

По предварительным данным, пострадал один человек.

В ночь с 15 на 16 ноября на перекрестке Большого Сампсониевского и 1-го Муринского проспекта столкнулись маршрутка и каршеринговое авто. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.

По данным группы "Дорожный инспектор" в "ВКонтакте", после ДТП водителя каршеринга госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. О пострадавших среди пассажиров маршрутки №298 не сообщается.

В результате ДТП иномарка осталась без передней части.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на станции "Новый Петергоф" скоропостижно скончалась пассажирка.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK