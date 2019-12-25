На станции "Новый Петергоф" скоропостижно скончался пассажир

На данный момент электрички идут без задержек.

Рано утром 16 ноября в соцсетях появилась информация о смерти пассажира в электричке. Данную информацию Piter.TV подтвердили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

По сообщениям очевидцев, пассажиру стало плохо на станции "Старый Петергоф", электричка остановилась на станции "Новый Петергоф". Как сообщили в транспортной полиции, предварительный диагноз – скоропостижная смерть. На данный момент сотрудники полиции проводят проверку и уточняют все детали произошедшего.

По состоянию на 9:00, электрички на Балтийском направлении идут без задержек.

Фото: Pixabay