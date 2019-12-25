Из-за смерти пассажира пять электричек на час опаздывают в Петербург

Человек почувствовали себя неважно и уже на станции Новый Петергоф электричка остановилась, чтобы дождаться медиков скорой помощи.

В понедельник, 16 ноября, стало известно о том, что в Петербург опаздывают пять электричек. Об этом в соцсетях рассказывают очевидцы.

Как оказалось, одному из пассажиров стало плохо и уже на станции Новый Петергоф электричка остановилась, чтобы дождаться медиков скорой помощи. Отмечается, что медиков ждали около 40 минут. К сожалению, пассажира не удалось спасти. После около 20 минут ждали полицию.

5 электричек до Санкт-Петербурга опаздывают больше чем на 1 час, идут друг за другом. очевидцы

Подробности случившегося не уточняются.

Ранее мы сообщали о том, что на станции "Кушелевка" электричка затормозила перед женщиной на путях.

Фото:pixabay