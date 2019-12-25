Электричка из Петербурга затормозила перед женщиной на путях

Происшествие вызвало задержку в движении поездов.

Электричка из Петербурга затормозила перед женщиной на железнодорожных путях. Об этом стало известно вечером в воскресенье, 15 ноября. Подробности случишвегося приводит портал "Фонтанка".

Как рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, ЧП произошло на перегоне у станции "Кушелевка". По своему маршруту от Финляндского вокзала ехал состав в Невскую Дубровку. В десятом часу вечера машинист поезда увидел женщину, которая идет по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Составу удалось затормозить, но избежать столкновения не удалось. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Происшествие вызвало 35-минутную задержку в движении поездов.

Ранее мы сообщали о том, что около Царского села неизвестный попал под электричку, он погиб.

Фото: Pixabay