Около Царского села неизвестный попал под электричку

Вечером в субботу, 14 ноября, стало известно об аварии на железной дороге в Петербурге. Как сообщил портал "Невские новости", под электричку попал человек, обстоятельства случившегося выясняются.

В управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО сообщили, что дежурный по станции в седьмом часу вечера рассказал о том, что на 21-м километре станции Царское Село сбил человека. Инцидент произошел с поездом из Петербурга в Новолисино.

Ранее мы сообщали о том, что cамолет из Петербурга в Чувашию вынужденно сел в Москве. Причиной называется техническая неполадка.

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