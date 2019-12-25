Самолет из Петербурга в Чувашию вынужденно сел в Москве

Причиной называется техническая неполадка.

Днем в субботу, 14 ноября, стало известно о неполадке на борту самолета, который отправлялся из Петербурга в Чебоксары. Подробности портал "Фонтанка" узнал в пресс-службе авиакомпании "Победа", которая контролировала рейс.

Отмечается, что самолет был вынужден приземлиться в московском аэропорту "Пулково". В пресс-службе "Победы" рассказали, что причиной остановки полета стала техническая причина, которая не повлияла на его безопасность. Из-за того, что в Чувашии не нашлось "сертифицированной технической базы", клиентов авиакомпании доставили резервным бортом из столицы. Рисков безопасности полета не было, сообщили в авиакомпании. Клменты уже долетели до пункта назначения.

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Фото: Piter.tv