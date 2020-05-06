После ДТП в Ломоносовском районе госпитализированы пятеро военных

Мужчины находятся в больнице.

Утром среды, 6 мая, на седьмом километре трассы "Петродворец — Кейкино" в Ломоносовском районе произошло массовое ДТП. Пострадали 5 человек. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД Ленинградской области.

Согласно предварительной информации, столкновение спровоцировал водитель "Лады Калины", в которой и находились пятеро мужчин. Машина резко повернула направо, не пропустив "Ленд Ровер".

В результате в больницу были доставлены мужчины 27, 29, 22 и 20 лет. Все они являются военнослужащими одной из частей в регионе.

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Фото и видео: ВКонтакте / dorinspb, spb_today