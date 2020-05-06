На съезде с Благовещенского моста микроавтобус врезался в иномарку

В распоряжении Piter.TV появилось видео с места происшествия.

Днем 6 мая в Василеостровском районе Петербурга произошла авария. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места происшествия.

Инцидент произошел на съезде с Благовещенского моста, со стороны Университетской набережной. На записи видно, как микроавтобус, двигаясь прямо, врезается в иномарку, поворачивающую в левую сторону. От удара авто разворачивает в противоположную сторону. Данные о пострадавших и подробности ДТП уточняются.

Ранее мы публиковали видео с моментом аварии на пересечении Косыгина и Индустриального.

Видео: Piter.TV