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На съезде с Благовещенского моста микроавтобус врезался в иномарку

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В распоряжении Piter.TV появилось видео с места происшествия.

Днем 6 мая в Василеостровском районе Петербурга произошла авария. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места происшествия.

Инцидент произошел на съезде с Благовещенского моста, со стороны Университетской набережной. На записи видно, как микроавтобус, двигаясь прямо, врезается в иномарку, поворачивающую в левую сторону. От удара авто разворачивает в противоположную сторону. Данные о пострадавших и подробности ДТП уточняются.

Ранее мы публиковали видео с моментом аварии на пересечении Косыгина и Индустриального.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, авария с микроавтобусом, дтп возле моста
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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