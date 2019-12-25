В Саратовской области после падения с крыши многоэтажки погибла 14-летняя школьница

С тяжелыми травмами и в бессознательном состоянии школьницу доставили в больницу, где она спустя несколько часов скончалась.

В Вольске Саратовской области погибла 14-летняя школьница после падения с высоты.

Региональные следственные органы СКР по Саратовской области сообщают, что накануне вечером, 18 мая, в Вольске возле шестиэтажного дома была найдена девочка - подросток в бессознательном состоянии. Скорая доставила ребенка в реанимацию c телесными повреждениями, характерными после падения с большой высоты. Спустя несколько часов школьница скончалась в реанимации.

По данному факту следственные органы организовали доследственную проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. В настоящее время проверяются все обстоятельства жизни ребенка в семье, а также взаимоотношения со сверстниками.

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения причины смерти девочки. Следователями будут проверены условия жизни и воспитания ребенка в семье, качество воспитательной и профилактической работы в образовательном учреждении, где она обучалась, характер ее взаимоотношений со сверстниками. Будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, приведших к трагедии. СУ СК РФ по Саратовской области

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Фото: Piter.TV