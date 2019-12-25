Ребенок поступил в Новоузенскую районную больницу уже в крайне тяжелом состоянии.

В Саратовской области от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончался шестимесячный малыш.

РИА Новости со ссылкой на советника министра здравоохранения Саратовской области Александра Колоколова сообщает, что в понедельник, 18 мая, в Новоузенской районной больнице от тяжелой пневмонии скончался шестимесячный ребенок. Исследование на коронавирус показало положительный результат.

А.Колоколов уточнил, что ребенок родился маловесным в неполной семье из категории социального риска. У малыша были врожденные патологии центральной нервной системы. Мать ребенка не сразу обратилась за медпомощью. К врачам она обратилась только спустя несколько дней после начала заболевания, хотя отмечала, что ребенок очень много спал.

На место прибыла санитарная авиация, которая выбрала тактику лечения на дому, так как малыш был в крайне тяжелом состоянии и нетранспортабелен. Но состояние ребенка ухудшилось, а затем он скончался.

Ребенка незамедлительно перевели на искусственную вентиляцию легких, начата инфузионная и антибактериальная терапия. На следующий день реаниматологом областной детской больницы констатирована отрицательная динамика состояния, а впоследствии смерть ребенка Министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов

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