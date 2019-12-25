В Красном Селе у школьницы начались судороги после отравления неизвестным веществом

Из дома по улице Спирина с отравлением госпитализировали пятиклассницу.

В Красном Селе девочка отравилась неизвестным веществом. 12-летняя школьница попала в больницу.

По информации Piter.tv, 28 декабря в пять утра родители нашли школьницу на полу. У девочки были судороги. Мать ребенка вызвала скорую помощь. Из дома по улице Спирина с отравлением госпитализировали пятиклассницу.

Известно, что девочка воспитывается в благополучной многодетной семье. На учетах никто не состоит. Семья проживает в трехкомнатной квартире.

Инцидентом заинтересовались правоохранители. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv