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В Красном Селе у школьницы начались судороги после отравления неизвестным веществом
Сегодня, 10:13
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В Красном Селе у школьницы начались судороги после отравления неизвестным веществом

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Из дома по улице Спирина с отравлением госпитализировали пятиклассницу.

В Красном Селе девочка отравилась неизвестным веществом. 12-летняя школьница попала в больницу. 

По информации Piter.tv, 28 декабря в пять утра родители нашли школьницу на полу. У девочки были судороги. Мать ребенка вызвала скорую помощь. Из дома по улице Спирина с отравлением госпитализировали пятиклассницу.

Известно, что девочка воспитывается в благополучной многодетной семье. На учетах никто не состоит. Семья проживает в трехкомнатной квартире. 

Инцидентом заинтересовались правоохранители. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в Колпино школьник впал в кому в гостях.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, красное село, отравление неизвестным веществом, полиця, скорая помощь, судороги
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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