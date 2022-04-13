В Колпино школьник впал в кому в гостях

Сейчас врачи выясняют причину состояния ребенка.

В Колпино школьник впал в кому, когда был в гостях у бабушки. Инцидент произошел 28 декабря.

По информации Piter.tv, скорую для ребенка вызвали в пять утра после того, как бабушка обнаружила внука на кухне в рвотных массах. Пострадавшего оперативно госпитализировали.

Сейчас врачи выясняют причину состояния ребенка. К делу подключились правоохранители. Они выясняют, что принимал 13-летний подросток.

Добавим, что школьник воспитывается в полной благополучной семье, на учетах не состоит. В школе к нему относятся хорошо.

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Фото: Piter.tv