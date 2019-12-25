На Авиаконструкторов нашли трупы мужчины и женщины

Трупы осмотрены, направлены в морг для установления причины смерти.

В Приморском районе Петербурга в квартире нашли трупы двух человек. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 28 декабря в полицию поступила информация о том, что в подъезде на Авиаконструкторов обнаружен труп мужчины. Прибывшие полицейские помимо трупа 50-летнего мужчины в квартире нашли труп 41-летней женщины. На телах не найдены внешние признаки насильственной смерти.

Трупы осмотрены, направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее на Загребском бульваре пенсионер ударил ножом в спину зятя.

Фото: Piter.tv