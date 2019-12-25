На Авиаконструкторов нашли трупы мужчины и женщины

В Приморском районе Петербурга в квартире нашли трупы двух человек. Об этом стало известно Piter.tv.
Вечером 28 декабря в полицию поступила информация о том, что в подъезде на Авиаконструкторов обнаружен труп мужчины. Прибывшие полицейские помимо трупа 50-летнего мужчины в квартире нашли труп 41-летней женщины. На телах не найдены внешние признаки насильственной смерти.
Трупы осмотрены, направлены в морг для установления причины смерти.
Ранее на Загребском бульваре пенсионер ударил ножом в спину зятя.
Фото: Piter.tv
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