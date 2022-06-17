На Загребском бульваре пенсионер ударил ножом в спину зятя

После этого он выпал с общего балкона.

Во Фрунзенском районе Петербурга пенсионер ударил ножом в спину зятя и выпал с балкона 10 этажа. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 27 декабря у дома 9 по Загребскому бульвару был обнаружен труп 69-летнего пенсионера. Предварительно установлено, что в ходе конфликта он ударил ножом в спину своего 64-летнего зятя П. После этого пенсионер упал с общего балкона, расположенного на 10 этаже.

П. с колото-резанной раной левой подлопаточной области в состоянии средней тяжести был госпитализирован.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv