Двухлетний мальчик пострадал во время ДТП в Пушкине

Днем 15 ноября в Пушкине произошла авария, в которой пострадал 2-летний мальчик. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
По имеющейся информации, на пересечении Ленинградской и Оранжерейной улиц девушка за рулем Volvo проехала на красный сигнал светофора и столкнулась с Audi под управлением 31-летнего мужчины.
В результате пострадал 2-летний сын виновницы аварии, который сидел в детском кресле на переднем правом пассажирском сиденье. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
По факту случившегося проводится проверка.
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Фото: Piter.TV
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