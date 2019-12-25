Двухлетний мальчик пострадал во время ДТП в Пушкине

Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Днем 15 ноября в Пушкине произошла авария, в которой пострадал 2-летний мальчик. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, на пересечении Ленинградской и Оранжерейной улиц девушка за рулем Volvo проехала на красный сигнал светофора и столкнулась с Audi под управлением 31-летнего мужчины.

В результате пострадал 2-летний сын виновницы аварии, который сидел в детском кресле на переднем правом пассажирском сиденье. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV