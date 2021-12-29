Что произошло в Петербурге 14 января: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 14 января.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 14 января? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Три человека пострадали в ДТП с троллейбусом на Московском проспекте.

Авария случилась на пересечении с Кузнецовской улицей: легковушка "Тойота" врезалась в правой борт встречного троллейбуса. Обстоятельства ДТП еще выясняются. 16-летнюю пассажирку иномарки госпитализировали в тяжелом состоянии с разрывом селезенки, переломом ребер и ушибом легких, в троллейбусе пострадала одна пассажирка.

В пожаре в Зеленогорске погибли три человека.

Огонь охватил частный дом на Загородной улице ночью, здание полностью сгорело. На пепелище нашли трупы хозяев-пенсионеров и труп неизвестного пока мужчины. Возбуждено уголовное дело.

Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии на Киевском шоссе.

Несчастье случилось утром в районе дома №24: в стоящий на шоссе УАЗ "Патриот" врезалась "Шкода". Из иномарки вышла 53-летняя пассажирка, которую насмерть сбил проезжавший "Ниссан", спустя полчаса, по словам очевидцев, участниками аварии стали уже шесть машин. В тяжелом состоянии госпитализирован водитель "Шкоды", остальные подробности выясняются.

Станции метро "Казаковская" и "Путиловская" могут открыть в конце 2023-начале 2024 года.

Обе станции находятся на юго-западе города и относятся к "коричневой" линии метро. Строительство ведется активно и без остановок.

Также стало известно, что в феврале начнется проходка тоннеля в сторону новой станции "Брестская", которая расположится между "Казаковской" и "Петергофским шоссе" на той же ветке. Открытие "Брестской" можно ожидать лишь к 2032 году.

Петербуржец отсудил у ЖКС 400 тысяч рублей за поврежденную машину из-за плохой уборки снега

Владелец "Ауди" подал иск к ЖКС №2 Центрального района за инцидент прошлого года. На кадрах с камер видеонаблюдения заметно, как на несколько припаркованных во дворе машин падают куски наледи и снег. Мужчина заявил, что увидел повреждения на машине после коммунальной уборки крыш. Суд взыскал с ЖКС более 400 тысяч рублей.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Артём Иванов)

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алена Калачева; Объединенная пресс-служба судов Петербурга