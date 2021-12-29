"Казаковскую" и "Путиловскую" могут открыть в конце 2023 года

В Петербурге в скором времени могут открыться две новых станции метро.

На юго-западе Петербурга в ближайшие несколько лет откроют две станции метро. Об этом рассказал зампредседателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Михаил Самборский.

Мы ставим перед собой амбициозную задачу открыть станции метро "Казаковская" и "Путиловская" в конце 2023 года – начале 2024 года. Михаил Самборский, зампредседателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

Он сообщил, что на данный момент идет активный процесс строительства без остановок.

Ранее стало известно, что петербургский метрополитен не будет дублировать указатели на узбекском и таджикском языках.

Фото: Telegram / Метрострой Северной Столицы. Актуальное