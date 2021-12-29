Петербургский метрополитен не будет дублировать указатели на узбекском и таджикском языках

В Москве на двух станциях метро появились указатели на языках постсоветских стран. Жители столицы не оценили инициативу. В то же время в Петербурге подобную инициативу даже не рассматривают. В разговоре с "Петербургским Дневником" представители метрополитена напомнили, что в правилах говорится только о дублировании названий на английском языке.
Учитывая этот факт, на территории метрополитена информирование пассажиров на других языках, кроме русского и английского, не планируется.
метрополитен Петербурга
Также при дублировании городских топонимов на английский язык, администрация метро консультируется с членами Топонимической комиссии Петербурга.
Ранее лингвисты рассказали петербуржцам о правилах склонения Мурино, Кудрово и Колпино.
Фото: Piter.tv
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