Петербургский метрополитен не будет дублировать указатели на узбекском и таджикском языках

В Москве на двух станциях метро появились указатели на языках постсоветских стран.

В Москве на двух станциях метро появились указатели на языках постсоветских стран. Жители столицы не оценили инициативу. В то же время в Петербурге подобную инициативу даже не рассматривают. В разговоре с "Петербургским Дневником" представители метрополитена напомнили, что в правилах говорится только о дублировании названий на английском языке.

Учитывая этот факт, на территории метрополитена информирование пассажиров на других языках, кроме русского и английского, не планируется. метрополитен Петербурга

Также при дублировании городских топонимов на английский язык, администрация метро консультируется с членами Топонимической комиссии Петербурга.

Ранее лингвисты рассказали петербуржцам о правилах склонения Мурино, Кудрово и Колпино.

Фото: Piter.tv